شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفة العمالة الأمريكية ترتفع في الربع الأول والرواتب تزيد 2.7% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الربع الأول في مؤشر إضافي على أن التضخم سيرتفع هذا العام، بينما تجري إعادة فتح الاقتصاد.

وارتفع مؤشر تكلفة التوظيف 0.9% في الربع الأول، بعد أن ارتفع 0.7% في الربع الرابع من العام الماضي. ورفع ذلك المعدل على أساس سنوي إلى 2.6% من 2.5% في الربع الرابع.

ويعتبر صنّاع السياسات والخبراء الاقتصاديون، مؤشر تكلفة التوظيف أحد أفضل المقاييس لمدى تراخي سوق العمل وللتنبؤ بالتضخم الأساسي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا أن يرتفع المؤشر 0.7% في الربع الأول.

وارتفعت الأجور والرواتب واحداً بالمئة بعد زيادة 0.8% في الربع الرابع، مسجلة زيادة 2.7% على أساس سنوي. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الأجور سترتفع أكثر في الربع الثاني مع تنافس الشركات على عمالة شحيحة. (رويترز)