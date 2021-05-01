شكرا لقرائتكم خبر عن هـزاع بـن زايـد: ماضون في ترسيخ إرث القائد الإنساني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن قيادة الإمارات الحكيمة ماضية قدماً في ترسيخ إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ورسالته بالتضامن الأخوي بين جميع البشر، ووقوفها كما هي دوماً مع دول العالم ومؤازرتها سواء في مواجهة أزمة كوفيد - 19 أو الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وقال سموه على «تويتر»: «في يوم زايد للعمل الإنساني نفتخر بوقوف الإمارات كما هي دوماً مع دول العالم ومؤازرتها سواء في مواجهة أزمة كوفيد - 19 أو الأوضاع الإنسانية الصعبة، فالقيادة الإماراتية الحكيمة ماضية قدماً في ترسيخ إرث زايد ورسالته بالتضامن الأخوي بين جميع البشر».