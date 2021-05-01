زايد رجل التأسيس والبنــاء والاتحـاد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: جيهان شعيب

تحيي دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام الذكرى ال17 لرحيل الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رجل التأسيس والبناء والاتحاد وعنوان الخير والجود ولسان الحكمة، ليبقى بعطائه وبنائه حاضراً في حياة الإماراتيين والعرب وشعوب العالم التي امتدت إليهم أياديه البيضاء بالخير، متمثلا في الغذاء والدواء والتعليم، وما زال خير الإمارات يتدفق حيث سارت القيادة الرشيدة على نهج الشيخ زايد، وواصلت تقديم الخير لكل المحتاجين في العالم، لتظل الإمارات عنواناً للخير والجود والكرم، لا تفرق في ذلك بين عرق، أو دين، أو لون.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بنى دولة اتحاد الإمارات، على أسس العدل والقانون والإنسانية، والأمن والاستقرار، ليضع الإمارات في مصاف الدول الكبرى ويرسخ الاحترام الدولي للإمارات.

وقدم الراحل خدمات اقتصادية وسياسية واجتماعية للدول العربية، ودافع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تفاعل إيجابياً وبقوة مع مجريات الأحداث على الساحة العربية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، واعتبر قضايا الأمة العربية والإسلامية قضايا إماراتية ليصبح «حكيم العرب»، وكان دائماً وجهاً للخير، وداعياً للاستقرار، مدافعاً عن الحق والعدل.

البداية

ولد الشيخ زايد عام 1918 في قصر الحصن بأبوظبي، ووالده الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، حكم الإمارة من 1922 إلى 1926، وكان الشيخ زايد الابن الأصغر بين أربعة أبناء، وسُمّي على اسم جده، الذي يعرفه الناس باسم زايد الأول، والذي حكم أبوظبي من 1885 إلى 1909، وخلال طفولته، تلقى الشيخ زايد مبادئ العلوم والمعارف على يد عالم دين، كان يسمى آنذاك «المطوع»، فحفظ القرآن الكريم، وتعلم أصول الدين، وأثرت نشأته في مدينة العين بمحيطها الصحراوي، في تكوين شخصيته، فاتسم بسعة الصدر، ونفاذ البصيرة، والحكمة، وفي عام 1946 عُيّن الشيخ زايد حاكماً للعين، وممثلاً لأخيه الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، في المنطقة الشرقية، وخلال مدة حكمه للعين التي امتدت إلى عشرين عاماً، تميز الشيخ زايد بالحزم، والإرادة، والوعي، وكان يتنقل في المنطقة، للاستماع إلى الناس، وتفقد أحوالهم، والوقوف على احتياجاتهم، ومعرفة مطالبهم وتلبيتها، وعمل على توثيق الروابط مع شعبه حتى أنه اشتُهر بكونه حاكماً بالفطرة، وكان يشرف بنفسه على تنفيذ الإصلاحات، ويتخذ قراراته بناءً على إجماع آراء القبائل المختلفة، ما أدى لارتباط الجميع به، واحترامهم له.

قيام الدولة

مع اكتشاف كميات هائلة من النفط، أواخر العقد الخامس وبداية العقد السادس من القرن الماضي، بدأت أبوظبي بتصدير النفط لأول مرة عام 1962، وشهدت المنطقة نهضة اقتصادية وحققت نقلة نوعية، وفي 6 أغسطس 1966، أصبح الشيخ زايد حاكماً لإمارة أبوظبي، وعلى يده توالت القفزات التطويرية، والإصلاحية تلو الأخرى في تاريخ الدولة.

ودارت عجلة التنمية والنمو، ونهضت قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان الشعبي، والبنى التحتية القوية ليرتفع مستوى المعيشة ككل، ومن ثم أدرك الشيخ زايد ضرورة إنشاء اتحاد قوي لدولة ثابتة، ومستقرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتم الاتفاق على وضع دستور، ونظام قانوني، ونموذج للحكم، ثم قرر إنشاء اتحاد بين الإمارات السبع، مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، الذي وقّع معه اتفاقية عام 1968، وتُوجت جهودهما الصادقة بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971.

انتُخب الشيخ زايد، رحمه الله، في 2 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، كأول رئيس للدولة بإجماع من قبل حكام الإمارات، الذين يمثلون أعضاء «المجلس الأعلى للاتحاد»، وبذلك المنصب اكتسب لقبه الدائم «الأب المؤسس»، وكان المجلس يُجدد ثقته بالشيخ زايد كل خمس سنوات، ويُعيد انتخابه مرة أخرى، وبذلك استطاع الشيخ زايد من خلال متابعته الدؤوبة لشؤون الدولة الآخذة في النمو أن يوزّع عائدات الثروة النفطية على القطاعات التي وجد أنها في حاجة للتطوير، كما حقق مكانة اجتماعية مستقرة لجميع المواطنين، وعمل على تكريس التمسك بالهوية الوطنية، وبماضي الأجداد، وتراثهم، وتاريخ الدولة في نفوس وعقول الأبناء، وحرص على التعليم، كأساس للتطور، وارتقى بالجانب العلاجي في الدولة، حيث أقام العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، والعيادات الصحية والمستشفيات في كل مكان بالإمارات.

التعليم والصناعة

وبالنظر في جوانب النهوض بقطاعات الدولة، والأولوية فيها، نجد أن التعليم حظي باهتمام كبير من الشيخ زايد، ووضعه نصب عينيه فور توليه رئاسة الدولة، حيث بنى المدارس، والمراكز التعليمية في جميع أنحاء الدولة، وتم استقدام المدرسين من الدول العربية الأخرى لتعليم أجيال الإمارات، وبالفعل وخلال سنوات قليلة، تمكّنت الدولة من تلبية جميع متطلبات التعليم، وكانت إحدى أوائل الدول التي أدخلت مهارات الحاسب الآلي ضمن مناهجها الدراسية، بفضل جهود الشيخ زايد، التي برزت بتأسيسه الكثير من المؤسسات التعليمية المعتمدة، ومنها «جامعة الإمارات»، و«كليات التقنية العليا»، و«جامعة زايد»، علاوة على احتضان الدولة جامعات وكليات خاصة، مثل «جامعة أبوظبي»، و«جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، و«الجامعة الأمريكية» في الشارقة، و«الجامعة الأمريكية» في دبي.

وأصبحت الدولة أحد أهم مراكز التعليم المعتمدة، التي نجحت في جذب الطلاب من الدول الصديقة المجاورة، وفضلاً عن ذلك فقد عمل الشيخ زايد على تطوير القطاع الصناعي في الدولة، الذي شهد نهضة كبيرة في السبعينات، حين قفز الناتج القومي الإجمالي لها من 940 مليون درهم، إلى 2980 مليون درهم، ووجّه الشيخ زايد بإنشاء «الشركة الصناعية العامة»، التي تحوّلت فيما بعد إلى «الشركة القابضة العامة»، وعهد إليها بوضع السياسات والتخطيط لتنويع التنمية الصناعية، إضافة لذلك فقد كان تطوير البنية التحتية للدولة من الأولوية بمكان لدى الشيخ زايد، فسارع بإنشاء الطرق، وخطوط الهاتف، وإنشاء إعلام وطني لربط كل إمارة بباقي الإمارات السبع، وكان أن ساعدت الطرق الجديدة والمطارات الدولية والموانئ البحرية في تكريس مكانة الدولة، وأخذها مكانة مرموقة بين أكثر دول العالم الصناعية تقدماً.

رجل البيئة الأول

الارتباط بالبيئة، والحفاظ عليها، وحمايتها، كان نبراس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث اعتبرها أمانة يجب الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، وفي ذلك قال: «نحن الذين نعيش الآن فوق هذه الأرض مسؤولون عن الاهتمام ببيئتنا والحياة البرية، واجب علينا الوفاء لأسلافنا وأحفادنا على حد سواء»، وفي سبيل ذلك كان حريصاً على تشجيع الزراعة، حيث أمر بغرس ما يزيد على 140 مليون شجرة في جميع أنحاء الدولة، كما قام بتأسيس برنامج لحماية الحيوانات المحلية، مثل الغزال والمها العربية، وكان أول رئيس دولة يفوز بجائزة «الباندا الذهبية» من «الصندوق العالمي للحياة البرية» عام 1995، وبعد عام من رحيله، كرّمه «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» عام 2005 بصفته قائداً رائعاً ومبتكراً، ومنحه جائزة «بطل الأرض»، كما منحته جهات دولية معنية بالبيئة أوسمة والقاباً عدة، منها: «رجل البيئة الأول».. «بطل الأرض»، تقديراً لجهوده في مجال البيئة، والتي جعلت من الدولة نموذجاً عالميا فريداً في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

اهتمام الشيخ زايد بالبيئة كان مبكراً، وتعاظم مع توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966، فكانت قرارته في مجال حظر الصيد، وتوفير حاضنات للحيوانات البرية التي شارفت على الانقراض، وتحدى أطروحات المهندسين الزراعيين الذين أكدوا استحالة التغلب على تحديات التضاريس القاسية، والأحوال المناخية، وندرة المياه، ودشن بإرادته الصلبة مشاريع الغابات المحيطة بالعاصمة، ومشاريع زراعة أشجار القرم، وأشرك المواطنين عبر توزيع الأراضي الزراعية المستصلحة عليهم ليساهموا في زراعتها، حيث بلغت مساحة المزارع من خلال متابعته وتوجيهاته في عام 1997 نحو 879 ألفاً و234 دونماً، موزعة على نحو 22 ألفاً و930 مزرعة، وعندما واجه مشكلة ندرة المياه، شق الأفلاج، وحفر الآبار، ودشن مشاريع تحلية المياه، ووجّه بإنشاء مراكز بحوث زراعية حكومية عدة على مستوى الدولة، أسهمت في إحداث طفرة في الحركة الزراعية.



مواقف يشهد لها التاريخ

مواقف،ووقفات في التكافل، والتضامن، وأقوال في المساندة، والدعم، والتضامن، جاءت من الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في كثير من الأحداث العربية التي مرت بها العديد من بلدان المنطقة، التي تعرضت لأمور مختلفة لا يمكن أن تنسى، كما كان له دور كبيريشهد له التاريخ في حل المشاكل العربية، حيث ساعد كوسيط سلام بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية -جنوب اليمن- أثناء النزاعات الحدودية عام 1980، وبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق الوفاق بين العرب حيث قام بالعديد من الوساطات بين مختلف الدول العربية الشقيقة، ونجح في إنهاء الخلافات.

وساند الشيخ زايد كلاً من مصر وسوريا في حرب 1973 وألقى ببيانه الشهير الذي قال فيه: «إن النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي».

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1980 نادى بعقد قمة عربية لإنقاذ لبنان من الحرب الأهلية قائلاً: «يجب على كل عربي ألّا يتخلّف عن تأدية واجبه في لبنان أو فلسطين، أو في أي مكان آخر في العالم العربي».وفي عام 1991 أثناء الغزو العراقي لدولة الكويت، كان الشيخ زايد من أوائل القادة العرب الذين نادوا بالمصالحة، كما رحّب بلجوء العائلات الكويتية إلى دولته، فيما برز اهتمامه بحفظ السلام، في مشاركة الإمارات في عملية «استعادة الأمل» في الصومال، التي قادتها الأمم المتحدة عام 1992، وفي جهود الوساطة التي بذلها عندما اندلعت الحرب الأهلية في اليمن عام 1994.

وفي عام 1998 أكدت مشاركة الإمارات في مهمة حفظ السلام في كوسوفو بقيادة «حلف الناتو»، تمسك الشيخ زايد بالتضامن العالمي، حيث كانت الإمارات أول دولة إسلامية تنضم إلى هذه العملية، فضلاً عن اهتمام الشيخ زايد بتنظيم برنامج هائل للإغاثة الإنسانية لشعب كوسوفو، عن طريق «جمعية الهلال الأحمر» الإماراتية، فيما ساعدت الحملة على إعادة بناء البنية التحتية في كوسوفو، علاوة على حفظ السلام، وغيرها.



مجلس التعاون الخليجي

في 25 مايو/ أيار 1981 اعلن الشيخ زايد، من أبوظبي، قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام القمة الأولى التي جمعت قادة الدول الست، حيث وقعت كل من: البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، في أبوظبي، وثيقة تأسيس المجلس، حيث كان لدى الشيخ زايد قناعة راسخة بأهمية توحيد جميع دول الخليج، للعوامل المتشابهة التي تجمعها، وأولى «طيب الله ثراه» اهتماماً كبيراً بتعزيز العلاقة مع دول الخليج العربية، للتنسيق والتعاون في القضايا والهموم المشتركة، التي كانت تسود منطقة الخليج العربي، إلى جانب بعض الأخطار التي كانت تواجه بعض الدول في أجواء من التقلبات السياسية والتحديات التي تبرز من حين لآخر وسط تفكك في الصف العربي، ما جعله يتقدم الصفوف، ويدعو إخوانه قادة دول الخليج العربي إلى جمع الشمل تحت أي شكل للعمل، متّحدين لمواجهة الظرف السائد حينذاك، والتحديات التي قد تواجه منطقة الخليج العربي في أي وقت وتحت أي ظرف.

وكان الشيخ زايد، والشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت، اتفقا خلال لقائهما الأول في أبوظبي عام 1976، على فكرة تأسيس المجلس، وفي ذلك قال لصحيفة الديار اللبنانية عام 1974: «إن الوحدة الخليجية حقيقة واقعة لا مجرد مجاملات شكلية، لكن التحقيق الفعلي لهذه الوحدة يتطلب مناقشات هادئة ومتأنية بحيث يطمئن كل مواطن من مواطني الخليج إلى أن هذه الوحدة في مصلحته. إن للخليج مصيراً واحداً، وأنا لا أتوق إلا إلى ما يتمناه الجميع»، وأيضاً في حديثه إلى مجلة المستقبل العربي في شهر إبريل/ نيسان عام 1979 قال: «إن أبناء هذه المنطقة هم إخوة ينتمون إلى جذور واحدة، ويتكلمون اللغة نفسها، ويدينون بدين واحد، حتى الأرض التي يقيمون عليها منذ آلاف السنين كانت وحدة متكاملة عبر التاريخ».