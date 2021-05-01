شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن خليفة: أياديه البيضاء ستظل محفورة في القلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموّ الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن «يوم زايد للعمل الإنساني» علامة فارقة في تاريخ الإمارات ومناسبة للاحتفال بما حققته من إنجازات على صعيد العمل الإنساني إقليمياً وعالمياً من خلال المساعدات التي تقدمها للدول والشعوب إيمانا منها بالوقوف إلى جانب الشقيق والصديق.

وقال سموّه إن الأيادي البيضاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، وآثارها الطيبة ستظل محفورة في القلب والوجدان لدى أبناء الوطن خاصة وشعوب العالم كافة التي امتدت إليها يد الخير لزايد الخير.

وأضاف أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة سنوية لإطلاق المبادرات الإنسانية والخيرية عبر فعاليات حكومية ومجتمعية تنظمها المؤسسات العامة والخاصة والأهلية المعنية بمجالات العمل الخيري والإنساني.

وأوضح سموّه أن التاريخ يسجل للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نجاحه في تحويل العمل الإنساني إلى أسلوب حياة وسلوك حضاري يتوارثه أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل، بل وجعله أحد أهم أبعاد السياسة الخارجية للدولة التي تتوجه بالعون لكل البشر أينما وجدوا من دون النظر إلى دين أوعرق، وهو ما جعل الإمارات في مقدمة دول العالم كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية. (وام)