شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب مجلس إدارة شركتى "جولدن بيراميدز" و"الأهرام للطباعة" هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركتى جولدن بيراميدز بلازا والأهرام للطباعة والتغليف خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة انتخاب مجلس إدارة جديد، واعتماد تقرير مراقب الحسابات.

وتعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة جولدن بيراميدز بلازا، غدًا الأحد الموافق 2 مايو، للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2019، وتحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2020، وتعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 وتحديد أتعابه,

كما تنظر الجمعية اعتماد قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2019، واعتماد التبرعات التي تمت خلال العام، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2020، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة.

فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على تجديد مدة الشركة لفترة 25 سنة جديدة، وتعديل المواد أرقام (5 و22) من النظام الأساسي للشركة.

أما الجمعية العامة العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف، والتي تمت الدعوة إليها من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لنص المادة 62 من القانون 159 لسنة 1981 في ضوء نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن العدد اللازم لصحة جلساته، وتقرر انعقادها بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الكيلو 29 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي-المنطقة الحرة بالإسكندرية-العامرية يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو لانتخاب مجلس إدارة الشركة، تعيين مراقب حسابات الشركة.