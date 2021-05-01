شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب مجلس إدارة شركتى "جولدن بيراميدز" و"الأهرام للطباعة" هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
كما تنظر الجمعية اعتماد قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2019، واعتماد التبرعات التي تمت خلال العام، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2020، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة.
فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على تجديد مدة الشركة لفترة 25 سنة جديدة، وتعديل المواد أرقام (5 و22) من النظام الأساسي للشركة.
أما الجمعية العامة العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف، والتي تمت الدعوة إليها من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لنص المادة 62 من القانون 159 لسنة 1981 في ضوء نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن العدد اللازم لصحة جلساته، وتقرر انعقادها بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الكيلو 29 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي-المنطقة الحرة بالإسكندرية-العامرية يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو لانتخاب مجلس إدارة الشركة، تعيين مراقب حسابات الشركة.