شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض لكنها تحقق مكاسب شهرية في أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت وول ستريت خلال تداولات اليوم الجمعة متأثرة ببيانات صينية ضعيفة، لكن المؤشرات الرئيسية تمكنت من تحقيق مكاسب شهرية خلال أبريل/نيسان.



وكشفت بيانات حكومية صينية عن أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي انخفض إلى 51.1 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللن ارتفاع المؤشر عند 55.9 نقطة بعد القراءة السابقة 51.9 نقطة.



وأظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مؤشر الدخل الشخصي للمواطنين بنسبة 21.1% في مارس/آذار بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة.



كانت الشركات "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"فيسبوك" و"تسلا" قد أعلنت جميعها هذا الأسبوع عن نتائج أعمال قوية عن الربع السنوي الأول، لكن "تويتر" خيبت آمال المستثمرين بنتائجها.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 2.2% أو ما يعادل 1.43 دولار وأغلق عند 63.58 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3% ومكاسب شهرية بنسبة 7%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 64.9 دولار وأقل سعر عند 63.08 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 2.6% أو ما يعادل 1.80 دولار وأغلق عند 66.76 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 1% ومكاسب شهرية بنسبة 7.1%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 68.4 دولار وأقل سعر عند 67.06 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 185 نقطة) إلى 33874 نقطة، وحقق خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 2.7%، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 33988 نقطة وأقل مستوى عند 33784 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 13962 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4%، لكنه حقق مكاسب في أبريل/نيسان بنسبة 5.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 14084 نقطة وأقل مستوى عند 13941 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 4181 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1% ومكاسب شهرية بنسبة 5.2%، وبلغ اعلى مستوى عند 4198 نقطة وأقل مستوى عند 4174 نقطة.