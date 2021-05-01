شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تتجاهل قوة الدولار وتغلق على ارتفاع بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بأكبر مكاسب يومية في شهرين، لكن السلعة الزراعية استفادت بشكل كبير من المخاوف حيال جفاف الطقس في البرازيل وبرودة الطقس في مناطق الغرب الأوسط بالولايات المتحدة.



وكانت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت عن أن مبيعات البلاد من محصول الصويا الجديد قد بلغ 120 ألف طن لجهات غير معلومة.



وباعت شركات تصدير أمريكية ما يقرب من 233.91 ألف طن من الصويا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما اتسق مع توقعات المحللين.



كما تلقت الصويا دعما من أنباء عن أن الأرجنتين تدرس زيادة الضرائب على صادراتها من الحبوب من أجل السيطرة على أسعار الغذاء محليا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.2% وأغلقت عند 15.34 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 15.37 دولار وأقل سعر عند 14.91 دولار.