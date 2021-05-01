شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض لكنها تحقق مكاسب شهرية بنسبة 5.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية، لكنه حقق مكاسب شهرية.



وأظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مؤشر الدخل الشخصي للمواطنين بنسبة 21.1% في مارس/آذار بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة.



كانت الشركات "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"فيسبوك" و"تسلا" قد أعلنت جميعها هذا الأسبوع عن نتائج أعمال قوية عن الربع السنوي الأول، بينما سجلت "تويتر" نتائج أعمال مخيبة للآمال.



هذا، ولا تزال المخاوف سائدة في الأسواق العالمية نتيجة تفاقم أزمة جائحة كورونا خاصة في الهند التي تعاني بشكل كبير من تسارع وتيرة الإصابات والوفيات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% أو ما يعادل 21 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.87 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، في حين حقق مكاسب شهرية بنسبة 5.5%.