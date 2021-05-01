شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض بضغط من صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة وسط قوة الدولار أمام منافسيه وعقب صدور بيانات اقتصادية.



ولا تزال المخاوف سائدة في الأسواق العالمية نتيجة تفاقم أزمة جائحة كورونا خاصة في الهند التي تعاني بشكل كبير من تسارع وتيرة الإصابات والوفيات فضلا عن تحور الفيروس لديها.



وأظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مؤشر الدخل الشخصي للمواطنين بنسبة 21.1% في مارس/آذار بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة.



أما في اليابان، فقد أظهرت بيانات أن مؤشر معدل البطالة انخفض إلى 2.6% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون استقراره عند 2.9% دون تغيير.



وارتفع الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 2.2% خلال الشهر الماضي في حين أشارت التوقعات إلى تراجع المؤشر بنسبة 2%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.35 إلى 109.2، وسجل أعلى سعر عند 109.3 في حين سجل أقل سعر عند 108.7.