شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض طفيف لكنه يحقق أول مكاسب شهرية منذ بداية عام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس حقق مكاسب شهرية هي الأولى هذا العام.



وأظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مؤشر الدخل الشخصي للمواطنين بنسبة 21.1% في مارس/آذار بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة.



كانت الشركات "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"فيسبوك" و"تسلا" قد أعلنت جميعها هذا الأسبوع عن نتائج أعمال قوية عن الربع السنوي الأول، بينما سجلت "تويتر" نتائج أعمال مخيبة للآمال.



هذا، ولا تزال المخاوف سائدة في الأسواق العالمية نتيجة تفاقم أزمة جائحة كورونا خاصة في الهند التي تعاني بشكل كبير من تسارع وتيرة الإصابات والوفيات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1% أو ما يعادل 60 سنتا وأغلق عند 1767.7 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.6% بينما حقق مكاسب شهرية بنسبة 3%.