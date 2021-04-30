شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر
وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 204.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 602.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 75.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.03 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 1.1 مليار ورقة منفذة بقيمة 947.6 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 127.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 550.7 مليون جنيه.
وحل قطاعا المرافق وخدمات النقل والشحن، في المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 5.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 173.9 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 29 مليون ورقة بقيمة 44.2 مليون جنيه.
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.57% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 2.18% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.