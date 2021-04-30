شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحقق أكبر مكاسب يومية في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة مسجلا أكبر مكاسب في يوم واحد منذ حوالي شهرين، وذلك عقب نتائج أعمال إيجابية من بعض الشركات.



وكشفت بيانات حكومية صينية عن أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي انخفض إلى 51.1 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللن ارتفاع المؤشر عند 55.9 نقطة بعد القراءة السابقة 51.9 نقطة.



وأظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مؤشر الدخل الشخصي للمواطنين بنسبة 21.1% في مارس/آذار بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة.



كانت الشركات "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"فيسبوك" و"تسلا" قد أعلنت جميعها هذا الأسبوع عن نتائج أعمال قوية عن الربع السنوي الأول، بينما سجلت "تويتر" نتائج أعمال مخيبة للآمال.



هذا، ولا تزال المخاوف سائدة في الأسواق العالمية نتيجة تفاقم أزمة جائحة كورونا خاصة في الهند التي تعاني بشكل كبير من تسارع وتيرة الإصابات والوفيات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.