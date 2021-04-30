شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره و"برنت" يتراجع بنحو 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأبقى الخام على خسائره عقب بيانات أظخرت ارتفاع إنتاج "أوبك" هذا الشهر.



وكشفت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بحفار واحد إلى 342 حفارا هذا الأسبوع.



كما أظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أن إنتاج "أوبك" من النفط ارتفع خلال أبريل/نيسان الجاري بنحو 100 ألف برميل يوميا إلى 25.17 مليون برميل يومياً.



وانخفضت نسبة امتثال "أوبك" وحلفائها بسياسة الإنتاج إلى 123% خلال أبريل/نيسان من 124% في مارس/آذار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 63.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 64.9 دولار وأقل سعر عند 63.08 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.9% إلى 67.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.4 دولار وأقل سعر عند 67.06 دولار.