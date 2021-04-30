شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: زايد أسهم في التخفيف من معاناة الشعوب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، إن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني مناسبة سنوية عظيمة لما تختزله من مضامين قيِّمة تنحاز للإنسان وتنتصر له، ويُحيي فيها شعب الإمارات والمقيمون على أرضها الطيبة، ذكرى القائد المؤسس ويستذكرون فيها مناقب وإنجازات رائد العمل الإنساني، الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أسهمت مبادراته النوعية في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم وامتدت أياديه البيضاء لإغاثة الضعفاء وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإيصال الخير إلى محتاجيه في كل أرجاء العالم.

وأضاف: «نحن اليوم بحمد الله وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خير خلف لخير سلف، وإخوانه: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نواصل مسيرة الخير والعطاء في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في حربه الضروس في مواجهة فيروس كوفيد ـ 19، نستلهم من روح المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، مدّ يد العطاء، بما يعكس صورة الإمارات الإنسانية والحضارية مع القريب والبعيد، ومع العدو والصديق».