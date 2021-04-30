شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن العويس: زايد رسخ الإمارات مركزاً لصناعة الأمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حي ونابض وذكراه حاضرة في العطاء الإنساني بسجل حافل يزخر بقيم الخير والتسامح العابرة للحدود والأوطان والأديان، والذي حافظت عليه قيادتنا الرشيدة بكل أمانة واقتدار لترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعمل الخيري والإنساني.

وأشار إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني يشكل محطة خالدة في تاريخ الإنسانية عرفاناً بدور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مسيرة العطاء الإنساني واستذكاراً لمآثره الخيرية من خلال تسليط الضوء على القيم النبيلة التي جسّدتها مبادراته في العمل الخيري، والتعبير عن مشاعر الوفاء لمسيرته الفريدة غير المسبوقة في العطاء، كقائد استثنائي ملهم أسس دولة عصرية تحمل رسالة حضارية وإنسانية لتكون وقفاً مستداماً للتنمية والخير الإنساني، ومَعلمَاً بارزاً على الخارطة الدولية الإنسانية، والتي رسختها القيادة الرشيدة حتى أًضحت دولة الإمارات وجهة للعطاء والإخاء والتسامح.

ولفت عبد الرحمن بن محمد العويس إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني يتزامن هذا العام مع إنجازات الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي أملتها جائحة «كوفيد-19» لتمثل انعكاساً لمنظومة القيم الإنسانية المتأصلة في المجتمع الإماراتي، والتي قامت عليها الدولة لتكون ذراعاً ممتدة في ساحات العطاء الإنساني.