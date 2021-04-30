شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البواردي: اسم زايد أيقونة العمل الإنساني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، إن التاسع عشر من رمضان من كل عام يوم تاريخي نستذكر فيه مسيرة العمل الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، الإنسان الخيِّر الذي بحبه للخير والعطاء وصل بأياديه البيضاء إلى مختلف أرجاء العالم، تاركاً بصمته في كل بيت محتاج ومأوى ودار أيتام وليصبح إسم زايد أيقونة العمل الإنساني، لتستمر من بعده المسيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة في عهده رائدة العمل الإنساني، حيث أمر بإنشاء المؤسسات الخيرية والتطوعية استكمالا لمسيرة زايد الخير والعطاء.

وأضاف البواردي: «لقد آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،رحمه الله، بضرورة مساعدة الإنسان أينما كان، مساهماً بنشر شعاع الخير والأمل والإنسانية في كل بقاع العالم، فهو لم يتوان يوماً عن تقديم المساعدة الفورية لأي دولة تعرضت إلى محنة سواء كانت بسبب الكوارث الطبيعية أو بسبب الحروب، جاعلاَ من العطاء نهجاً إماراتياً، وعلى مر السنوات أصبح العمل الإنساني والإغاثي من أولويات الدولة، وشعارها نجدة المحتاجين والمنكوبين، ليس فقط بتقديم المعونات والمساعدات الآنية لهم، بل بتأسيس المشاريع التنموية والخيرية التي تساهم في تغطية احتياجات دولهم المنكوبة والمحتاجة على مدى الحياة».