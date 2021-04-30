شكرا لقرائتكم خبر عن حصة بوحميد: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة للاحتفاء برائد العطاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع إن احتفال دولة الإمارات بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يصادف ذكرى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في 19 رمضان من كل عام، يعكس واقعاً جماعياً من رد الجميل لرائد العطاء الإنساني الوالد المؤسس، رحمه الله، الذي أسّس لريادة دولة وسعادة شعب، وأهّلَ أجيالاً من أبناء الوطن بروح بذل الخير والعطاء، وبحس الشعور مع الآخرين.

وأضافت أن مجتمع الإمارات ملتزم بنهج القيادة الذي يتحلّى بروح إيجابية وإرادة متحفزة دائماً لتقديم الأفضل والأكثر، فذلك ما تربى عليه «عيال زايد» ويستمر نهجاً مستداماً من أجل الجميع، مشيرة إلى أن وزارة تنمية المجتمع واستناداً إلى مبدأها في تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، تعكس هذا النهج وتدعم تكاتف وتلاحم جميع أبناء الوطن في مختلف الأوقات، لا سيما في ظل الظروف الراهنة، حيث يتضاعف إحساس المسؤولية لدى الجميع من أجل مصلحة الجميع.

وأضحت أن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هو أسمى قيمة يتمسّك بها أبناء الوطن، وهذا الأساس يبقى محفوراً ومحفوظاً بالعمل الإنساني دائماً، فالجميع يتسابق في هذا المضمار ليترك بصمة مضيئة في سجلات العطاء الإنساني.