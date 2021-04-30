شكرا لقرائتكم خبر عن سهيل المزروعي: عملنا الإنساني ميراث زايد الخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن العمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل نهجاً راسخاً، واستمراراً لمسيرة البذل والعطاء والتسامح وثقافة الإنسانية، التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات، ويأتي الاحتفال بـ «يوم زايد للعمل الإنساني» في إطار استكمال خير خلف لخير سلف لمسيرة العطاء والقيم النبيلة التي باتت ركيزة من ركائز دولتنا الفتية.

وأضاف: أن قيادتنا الرشيدة تقدم نموذجاً متفرداً في البذل والعطاء، والحس الإنساني تجاه شعبها بل وشعوب العالم، فالخير هو ميراث سخي تلتزم به على خطى زايد الخير، وليس أدل على ذلك على سبيل المثال لا الحصر من وقوف دولة الإمارات إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة فيروس كورونا حيث قدمت مساعدات إنسانية للعديد من دول العالم منذ اليوم الأول لتفشي جائحة كورونا حتى أصبحت أياديها البيضاء ممدودة في كل بقاع الأرض، بل تعتبر الإمارات وفق التقارير الدولية من الدول الرائدة في إغاثة الملهوفين ومساعدة المحتاجين وتقديم العون لكل المكروبين.

وتابع: «لم تتوقف مسيرة العطاء بدولة الإمارات، بفضل دعم وتوجيهات ورعاية القيادة الرشيدة، التي تعمل بكل جهد للمواصلة على نهج زايد الخير في مد يد العون للمحتاجين بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون».