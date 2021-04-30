شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض قليلاً عقب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وتتابع الأسواق عن كثب تدفق المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول من العام الجاري، وكشف بعضها عن تحقيق أرباح وإيرادات أفضل من تقديرات المحللين.



وأظهرت بيانات حكومية أن القراءة الشهرية من الناتج المحلي الإجمالي الكندي سجلت نموا بنسبة 0.4% خلال فبراير/شباط، وهو ما جاء دون توقعات بنم نسبته 0.5%.



وارتفع مؤشر أسعار المواد الخام في كندا بنسبة 2.3% خلال الشهر الماضي بينما توقعت الأسواق ارتفاعا بنسبة 2%.



هذا، ولا تزال المخاوف سائدة في الأسواق العالمية نتيجة تفاقم أزمة جائحة كورونا خاصة في الهند التي تعاني بشكل كبير من تسارع وتيرة الإصابات والوفيات.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.8140، وسجل أعلى سعر عند 0.8153 وأقل سعر عند 0.8115.