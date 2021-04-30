شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 11 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال شهر أبريل على رأسها "المنسوجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات شهر أبريل المنتهي، إذ تراجع 11 قطاعًا، على رأسهم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 13%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 8.5%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.2%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.2%، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن والتجارة والموزعون بنسبة 1.9%، ثم قطاعي المواد الأساسية والعقارات بنسبة 1.4%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.1%.

فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 15.9%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 14%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 12.3%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 8.3%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 6.7%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.57% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 2.18% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 800 مليون جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 649.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 360 مليار جنيه إلى 338.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107.5 مليار جنيه إلى 107.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.

فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 467.6 مليار جنيه إلى 446.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.5%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%.