شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار "توحيد العالم" نائب وزير السياحة تشارك بمناقشة حول طرق تعافى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، عبر تطبيق زووم، في القمة التي نظمها المجلس الدولي للسياحة والسفر في مدينة كانكون بالمكسيك، تحت عنوان "توحيد العالم من أجل التعافي" لمناقشة طرق التعافي للقطاع السياحي حول العالم.

وقد حضر جلسات هذه القمة المئات من قادة الأعمال البارزين في العالم ووزراء الحكومات وصناع القرار من قطاع السفر والسياحة في العالم.

وتم خلال الجلسات تم مناقشة عدد من الموضوعات حول تعافي صناعة السياحة وما تتطلبه للخروج من أزمة جائحة فيروس كورونا من خلال التعاون من أجل التعافي ودفع الصناعة إلى الأمام.