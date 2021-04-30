الاقتصاد

تحت شعار "توحيد العالم" نائب وزير السياحة تشارك بمناقشة حول طرق تعافى القطاع

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القاهرة - سامية سيد - شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، عبر تطبيق زووم، في القمة التي نظمها المجلس الدولي للسياحة والسفر في مدينة كانكون بالمكسيك، تحت عنوان "توحيد العالم من أجل التعافي" لمناقشة طرق التعافي للقطاع السياحي حول العالم.

 

وقد حضر جلسات هذه القمة المئات من قادة الأعمال البارزين في العالم ووزراء الحكومات وصناع القرار من قطاع السفر والسياحة في العالم. 

 

وتم خلال الجلسات تم مناقشة عدد من الموضوعات حول تعافي صناعة السياحة وما تتطلبه للخروج من أزمة جائحة فيروس من خلال التعاون من أجل التعافي ودفع الصناعة إلى الأمام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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