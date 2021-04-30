شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل الصعود مستهدفا حاجز 3000 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة وواصل الصعود لمستويات قياسية جديدة حيث تجاوز 3 آلاف دولار في وقت سابق بالجلسة، لكنه تراجع أدنى هذا الحاجز لاحقاً بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتلقى البلاديوم دعما في الآونة الأخيرة من المخاوف المرتبطة بنقص المعروض في الأسواق العالمية تزامنا مع الطلب القوي لا سيما من شركات السيارات التي تستخدم هذا المعدن في صناعة مكونات تعمل على تقليل انبعاثات ملوثة للبيئة.



وليس البلاديوم فقط الذي يشهد نقصا في الإمدادات من جانب شركات التعدين العالمية، بل إن النيكل والبلاتين يعانيان أيضا من ضعف المعروض.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2974 دولارا للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر عند 3010 دولارات للأوقية، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، في حين سجل أقل سعر عند 2048 دولارا.