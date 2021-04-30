شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة رغم صدور نتائج أعمال قوية من بعض الشركات هذا الأسبوع، لكن وول ستريت تعرضت لضغط بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية صينية عن أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي انخفض إلى 51.1 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللن ارتفاع المؤشر عند 55.9 نقطة بعد القراءة السابقة 51.9 نقطة.



وأظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مؤشر الدخل الشخصي للمواطنين بنسبة 21.1% في مارس/آذار بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة.



كانت الشركات "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"فيسبوك" و"تسلا" قد أعلنت جميعها هذا الأسبوع عن نتائج أعمال قوية عن الربع السنوي الأول.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 125 نقطة) إلى 33933 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 14020 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 4193 نقطة.