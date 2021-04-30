شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح شيفرون تتراجع 29% في الربع الأول إلى 1.72 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أرباح شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون في الربع الأول 29% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ طغى على المكاسب التي تحققت من أسعار النفط والغاز أثر ضعف هوامش التكرير وخسائر الإنتاج وأثر بيع أصول دعم نتائج العام الماضي.

وسجل ثاني أكبر منتج أمريكي للنفط أرباحا بلغت 1.72 مليار دولار بما يعادل 90 سنتا للسهم. كانت الشركة قد حققت قبل عام أرباحاً بلغت 2.45 مليار دولار أو 1.31 دولار للسهم، وشملت النتائج قبل عام 680 مليون دولار من بيع أصول وبنود ضرائب مواتية.

وبلغت الأرباح الصافية 1.4 مليار دولار أو 72 سنتا للسهم انخفاضا من 3.6 مليار دولار قبل عام أو 1.93 دولار للسهم.

ووفقاً لبيانات رفينتيف آي.بي.إي.إس، فإن تدفقات السيولة النقدية لشيفرون من العمليات، والتي بلغت 4.2 مليار دولار تقل بأكثر من مليار دولار عن توقعات وول ستريت. أما نفقات تكلفة الديون وتقاعد الموظفين وإعانات لهم، فقد ارتفعت لأكثر من المثلين وبلغت 978 مليون دولار.

ويتناقض ضعف عائدات شيفرون مع ما حققته الشركات المنافسة مثل بي.بي ورويال داتش شل وتوتال التي حققت نتائج فاقت مستويات الفترة نفسها قبل عام، وزادت أرباح بي.بي ثلاثة أمثالها تقريباً، وارتفعت أرباح توتال 69%.

وقال شيفرون إن الإنفاق الرأسمالي للربع الأول انخفض إلى 2.5 مليار دولار مقارنة مع 4.4 مليار دولار قبل عام.

(رويترز)