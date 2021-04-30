شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسون» تسجل أول ربح في 5 فصول بدعم صعود النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
30 أبريل 2021
16:23 مساء
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سجلت إكسون موبيل كورب، أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة، الجمعة أول ربح لها في خمسة فصول؛ إذ عوض ارتفاع أسعار النفط والغاز التكاليف التي جاءت بسبب موجة التجمد الشديد في فبراير/ شباط.
وبلغ صافي الدخل العائد على إكسون 2.73 مليار دولار، أو 64 سنتاً للسهم، في الربع الأول من العام، مقارنة مع خسارة 610 ملايين دولار، أو 14 سنتاً للسهم، قبل عام.
(رويترز)
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