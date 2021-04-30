«إكسون» تسجل أول ربح في 5 فصول بدعم صعود النفط

سجلت إكسون موبيل كورب، أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة، الجمعة أول ربح لها في خمسة فصول؛ إذ عوض ارتفاع أسعار النفط والغاز التكاليف التي جاءت بسبب موجة التجمد الشديد في فبراير/ شباط.

وبلغ صافي الدخل العائد على إكسون 2.73 مليار دولار، أو 64 سنتاً للسهم، في الربع الأول من العام، مقارنة مع خسارة 610 ملايين دولار، أو 14 سنتاً للسهم، قبل عام.

(رويترز)