شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي قبيل بيانات الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى شهرين ، مع نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل انتعاش عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.3 % إلى مستوى 90.88 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.63 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.59 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى شهرين عند 90.42 نقطة.

أظهرت بيانات فى الولايات المتحدة يوم الخميس نمو أكبر اقتصاد فى العالم بمعدل 6.4% خلال الربع الأول من هذا العام ،بأقل من توقعات الخبراء معدل 6.8% ،وسجل الاقتصاد الأمريكي نمو بمعدل 4.3% فى الربع الرابع من العام الماضي.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع التاسع على التوالي، الأمر الذي جاء طبقا لمعظم التوقعات فى أسواق المال العالمية، وذلك مع المضي قدما في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهريا.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إنه من السابق لأوانه التفكير فى التراجع عن إجراءات الدعم ،حيث الانتعاش لا يزال غير منتظم وبعيد عن الاكتمال ،وأن التوظيف لا يزال بعيدا عن مستهدف البنك المركزي.

وأكد باول أن الارتفاع العابر فى التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة ،وأشار أن توقعات التضخم الآن تعد أكثر اتساقا مع المستهدف عند 2% مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم قرابة 1% إلى معدل 1.658% ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.686% المسجل فى وقت سابق بالأمس ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطر فى أسواق المال العالمية ،ويدفع المستثمرين فى اتجاه شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي ،والتي تمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ،لذلك توفر أدلة قوية حول وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر آذار/مارس المتوقع ارتفاع بنسبة 4.3% من انخفاض بنسبة 1.0% فى شباط/فبراير ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع ارتفاع بنسبة 20.1% من انخفاض بنسبة 7.1% الشهر السابق.