شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوترات بسبب تطورات السندات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بسبب تطورات سوق السندات فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع عند 442.7 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، تاليه قطاع البنوك والشركات المالية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.7% ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,218.78 نقطة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بأكثر من 0.9% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2%،وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.1%.