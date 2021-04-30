انكماش أقتصاد ألمانيا يفوق التوقعات

أظهرت بيانات أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.7% في الربع الأول من العام، إذ أدت إجراءات الإغلاق المفروضة منذ نوفمبر تشرين الأول لاحتواء فيروس كورونا إلى تقويض الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي:«تسببت أزمة فيروس كورونا في تراجع آخر في الأداء الاقتصادي في بداية 2021، أثر ذلك في استهلاك الأسر على وجه الخصوص، بينما دعمت صادرات السلع الاقتصاد».

وكان استطلاع رأي أجرته «رويترز» قد أشار إلى انكماش 1.5% في الربع الأول.

(رويترز)