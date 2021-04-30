شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش أقتصاد ألمانيا يفوق التوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
30 أبريل 2021
14:52 مساء
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أظهرت بيانات أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.7% في الربع الأول من العام، إذ أدت إجراءات الإغلاق المفروضة منذ نوفمبر تشرين الأول لاحتواء فيروس كورونا إلى تقويض الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي:«تسببت أزمة فيروس كورونا في تراجع آخر في الأداء الاقتصادي في بداية 2021، أثر ذلك في استهلاك الأسر على وجه الخصوص، بينما دعمت صادرات السلع الاقتصاد».
وكان استطلاع رأي أجرته «رويترز» قد أشار إلى انكماش 1.5% في الربع الأول.
(رويترز)
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