شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتجاوز 3000 دولار لأول مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اخترق البلاديوم حاجز الثلاثة آلاف دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى الجمعة، مدعوماً بمخاوف مستمرة بشأن نقص المعروض من المعدن المستخدم بشكل أساسي في أجهزة التحكم في الانبعاثات بصناعة السيارات.

وكان البلاديوم في أحدث التعاملات مرتفعاً واحداً في المئة إلى 2984.68 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3007.73 دولار. وهو في طريقه لتسجيل مكسب شهري أيضا.

الطلب من صناعة السيارات آخذ في الارتفاع ومن المتوقع أن يرتفع أكثر، إذ من المنتظر أن ينحسر في وقت لاحق هذا العام نقص في رقائق أشباه الموصلات تسبب في تقلص إنتاج السيارات.

لكن كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك قال إنه من غير المرجح أن تشهد الأسعار ارتفاعا مستمرا فوق ثلاثة آلاف دولار مع احتمال أن يؤدي استبداله إلى انخفاض الأسعار مع مرور العام.

وقال «عند هذا المستوى، سيفكر المزيد من مصنعي السيارات في استبدال (البلاديوم بالبلاتين)».

قد يؤدي التحول إلى السيارات الكهربائية في نهاية المطاف إلى تبدد الطلب على البلاديوم، غير أن أن تشديد القواعد البيئية أجبر شركات صناعة السيارات على استخدام المزيد من البلاديوم في محركاتها التي تعمل بالبنزين في السنوات الأخيرة.

في غضون ذلك، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1769 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1769 دولاراً للأوقية.

أظهرت بيانات في وقت متأخر من أمس الخميس أن النمو الاقتصادي الأمريكي تسارع في الربع الأول.

وعلى صعيد منفصل، أظهر تقرير من وزارة العمل الأمريكية انخفاضاً في عدد المتقدمين لأول مرة بطلبات للحصول على إعانات البطالة.

ونزلت الفضة 0.5 في المئة إلى 25.96 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق زيادة شهرية بأكثر من ستة في المئة، وهي الأكبر منذ ديسمبر كانون الأول الماضي.

وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1206 دولارات.

(رويترز)