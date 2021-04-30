شكرا لقرائتكم خبر عن دراجات ذاتية الخدمة قريباً في هافانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت السلطات في هافانا، أمس الأول الخميس، دعوة للمشاركة في مناقصة لإنشاء نظام دراجات ذاتية الخدمة، مفتوحة للشركات العامة والخاصة، فيما يعاني نظام النقل العام في العاصمة الكوبية منذ سنوات خللاً.

ووفقاً لصحيفة «تريبونا دي لا هابانا» المحلية، فإن المشروع المسمى «هابيثي نيوموفيليداد» مدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمية وكذلك صندوق التنمية التابع لوزارة النقل الكوبية.

وهافانا التي يبلغ عدد سكانها 2,1 مليون نسمة، لديها نظام نقل عام غير كفؤ والعديد من الكوبيين لا يستطيعون شراء سيارة.

والخبر الأبرز هو أن الدعوة إلى المناقصة مفتوحة أمام القطاع الخاص، فيما قررت الحكومة أخيراً السماح له بالمشاركة في غالبية القطاعات الاقتصادية التي تهيمن عليها حالياً مؤسسات الدولة بنسبة 85 في المئة.

وكتب أونييل دياز مدير شركة «أوخي» الاستشارية على تويتر هذا «خبر مثير للاهتمام. الشركات العامة والخاصة مدعوة للمشاركة».

وتتضمن المناقصة إنشاء نظام من تسع محطات و350 دراجة في مرحلة أولية في غربي العاصمة.

والهدف من ذلك هو تعزيز «الاستخدام الآمن واليومي والواسع النطاق للدراجة كوسيلة نقل مستدامة وبيئية ما يسهم في التخفيف من ظاهرة تغير المناخ» وفق الصحيفة.

وأصبحت الدراجة وسيلة مواصلات عامة في كوبا في التسعينات عندما غرقت البلاد في الأزمة الاقتصادية لكنها كانت ضرورية إذ أدى نقص النفط إلى شل وسائل النقل العام.

وتم إهمالها إلى حد ما عندما بدأت فنزويلا إمداد كوبا بالنفط الرخيص بدءاً من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

(أ ف ب)