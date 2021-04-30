شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بتعاملات نهاية الأسبوع وخام برنت يسجل 68.27 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة 30-4-2021، ارتفاعًا مع نهاية تعاملات الأسبوع، وتخطى سعر البرميل 68 دولارًا.

وسجل خام برنت 68.27 دولارًا للبرميل مقابل 67.95 دولارًا للبرميل في تعاملات أمس الخميس، ويأتي ذلك وفقًا للعقود الآجلة.

بينما سجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.55 دولارا للبرميل مقابل 64.84 دولارا للبرميل في أسعار أمس.

ويتوقع خبراء باستمرار ارتفاع أسعار النفط ليتخطى حاجز 70 دولارا للبرميل، وذلك بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي فرضتها أزمة كورونا، خلال العامين الماضي والحالي.