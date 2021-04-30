شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى يستقر اليوم الجمعة لعدم وجود تعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 30-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلي المصري ومصر استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 30-4-2021، بالبنوك المصرية، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم" أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى استقرارا عند 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.



وينشر ”الخليج 365”، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وينشر ”الخليج 365”، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.