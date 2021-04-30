شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 776 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، تراجع بقيمة جنيهين وقت كتابة هذه السطور، إذ يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 776 جنيها للجرام.

الأسعار العالمية للذهب تسجل تذبذب واضح وحركة مستمرة بين الارتفاع والهبوط ، لتبلغ أسعار أونصة الذهب ما بين 1768 إلي 1770 دولار، وهو ما يجعل سعر الذهب في مصر يرتفع وينخفض في حدود جنيهين إلي 3 جنيهات.





أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر عيار 21 اليوم 776 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 اليوم 664 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 اليوم 886 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6209 جنيها.

أونصة الذهب 1768 دولار.

سعر الذهب في مصر قد يشهد بعض التفاوت المحدود من تاجر الي اخر ومن محافظة إلي اخري، وقد يكون هذا التفاوت في حدود جنيه إلي حنيهين، بسبب عملية المضاربة والحركة المستمرة للذهب.

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