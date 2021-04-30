شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته فوق مستوى 64.35، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من سلبيته ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 65.60 وتمتد إلى 67.95 بعد تخطي المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن كسر 64.35 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 61.75 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.50 والمقاومة 66.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد