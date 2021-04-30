شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لأسوأ أداء أسبوعي في شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، وتتجه لأسوأ أداء أسبوعي لها في شهر، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية قوية وقلصت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً، بينما نزل البلاديوم عن قيمته غير المسبوقة التي بلغها في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1%إلى 1770.41 دولار للأوقية (الأونصة) خلال الجلسة، بتراجع 0.3% منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1769 دولاراً للأوقية. ورغم الانخفاض، يتجه المعدن لتحقيق أول مكسب شهري له هذا العام.

أظهرت بيانات في وقت متأخر من الخميس أن النمو الاقتصادي الأمريكي تسارع في الربع الأول، إذ غذى التحفيز المالي إنفاق المستهلكين.

وقال ستيفن إنيز الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت: «هذه السلسلة المتوالية من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على الذهب»، مضيفاً أنه «سيكون هناك ميل لجني الأرباح في نهاية الشهر بعد ارتفاع مقبول للذهب».

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2958.19 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2981.99 دولار يوم الخميس وهو في طريقه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي وشهري على التوالي.

ونزلت الفضة 0.6% إلى 25.92 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق زيادة شهرية بأكثر من 6%، وهي الأكبر منذ ديسمبر كانون الأول الماضي وصعد البلاتين 0.3% إلى 1201.69 دولار.

(رويترز)