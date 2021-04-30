شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة، للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب، من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية، وهنأ الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس بالفوز بشخصية العام الثقافية.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «نبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية، ونهنئ الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس بالفوز بشخصية العام الثقافية.. الثقافة والإبداع لغة مشتركة عابرة للحدود تترسخ بها قيم المحبة والتسامح والحوار بين الأمم والشعوب».

وأعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، اختيار الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس «شخصية العام الثقافية» 2021 لجائزة الشيخ زايد للكتاب، تقديراً لمسيرته الفكرية الحافلة التي تمتد أكثر من نصف قرن.