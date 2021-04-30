شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تحقيق أول مكسب شهري فى 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، بسبب انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، لكن المعدن الثمين على وشك تحقيق أول مكسب شهري خلال العام الجاري ، بفضل هبوط سندات الخزانة الأمريكية ،بالتزامن مع تأكيد البنوك المركزية العالمية المحافظة على الإجراءات التحفيزية حتى تتعافى الاقتصادات من جائحة فيروس كورونا.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,765.44$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,772.81$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,773.71$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.5% ، بفعل عمليات تصحيح بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,789.95$ للأونصة ، بالتزامن مع انتعاش مستويات الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ، ليواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 90.42 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب و المعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش بدعم ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة لثاني يوما على التوالي، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية، والاتجاه إلى شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

وعلى صعيد تعاملات نيسان/أبريل الجاري ،فأسعار الذهب لا تزال مرتفعة قرابة 3.5% ،على وشك تحقيق أول مكسب شهري خلال العام الجاري ،بفضل هبوط سندات الخزانة الأمريكية ،بالتزامن مع تأكيد البنوك المركزية العالمية المحافظة على الإجراءات التحفيزية حتى تتعافى الاقتصادات من جائحة فيروس كورونا.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات منتصف هذا الشهر لأدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.529% ،وهو ما دفع أسعار الذهب لتسجيل أعلى مستوى فى شهرين عند 1,797.83$ للأونصة ، بفضل انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

وهذا الهبوط فى السندات الأمريكية جاء مع استمرار تعليقات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي أن ارتفاع الأسعار مؤخرا فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا.

وخلال اجتماع هذا الأسبوع ، أبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع التاسع على التوالي، الأمر الذي جاء طبقا لمعظم التوقعات فى أسواق المال العالمية، وذلك مع المضي قدما في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهريا.

وقال رئيس المجلس "جيروم باول" إنه من السابق لأوانه التفكير فى التراجع عن إجراءات الدعم ،حيث الانتعاش لا يزال غير مكتملا ،وأن التوظيف لا يزال بعيدا عن مستهدف البنك المركزي.

وأكد باول أن الارتفاع العابر فى التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة ،وأشار أن توقعات التضخم الآن تعد أكثر اتساقا مع المستهدف عند 2% مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" بعد اجتماع السياسة النقدية يوم 22 نيسان /أبريل الجاري ،إنه من السابق لأوانه التحرك نحو إلغاء تدريجي لخطة التحفيز النقدي الطارئ فى منطقة اليورو ،والتي يتبناها البنك لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.66 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,017.04 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 13 نيسان/أبريل 2020.