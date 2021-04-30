شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى عن ذروة 6 أسابيع بفعل تفاقم أزمة فيروس كورونا فى الهند والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع تفاقم أزمة فيروس كورونا فى الهند ،وقيام الحكومة الهندية بتوسيع عمليات الإغلاق للحد من انتشار الجائحة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى مستوي 64.34$ ، من مستوى الافتتاح عند 64.86$، وسجل أعلى مستوي عند 64.93$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 67.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.38$ ، وسجل أعلى مستوي عند 68.50$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.9% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 65.44$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.3% ،وسجل مستوي 68.94$ للبرميل الأعلى منذ 15 آذار/مارس الماضي.

والقفزة الأخيرة فى الِأسعار تعاذ إلى توقعات تسارع الطلب العالمي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام ،ولاسيما الطلب فى الولايات المتحدة وأوروبا ،فى ظل التعافي الاقتصادي السريع من جائحة فيروس كورونا.

أعلنت السلطات الصحية فى الهند يوم الخميس إنه تم رصد نحو 379,257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد ،كأعلى حصيلة إصابات يومية منذ اندلاع الوباء ،ليصلي إجمالي حالات الإصابة أكثر من 18 مليون ، الأمر الذي جعل البلاد ثاني أسوأ المتضررين من تلك الجائحة فى العالم بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات أيضا عن أسوأ حصيلة وفيات يومية بسبب كوفيد-19 بلغ 3,645 وفاة جديدة ، مع تصاعد أزمة نقص إمدادات الأكسجين لعلاج المرضي.

مع اكتظاظ المستشفيات والمشارح ،وتفاقم الأزمة الصحية فى البلاد ،أعلنت الحكومة الهندية توسيع عمليات الإغلاق للحد من الانتشار السريع للجائحة ، الأمر الذي أثر كثيرا على مستويات استهلاك الوقود فى ثالث أكبر مستورد للنفط فى العالم.