شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق أول مكسب شهري فى 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين ، والعملة الأوروبية الموحدة بصدد تحقيق أول مكسب شهري خلال العام الجاري ، بفضل شهية المخاطرة المرتفعة ، مع توالي البيانات الاقتصادية القوية فى أوروبا ،والتي تؤشر بأن اقتصاد اليورو يتعافي بوتيرة أسرع من توقعات السوق.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2094$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2119$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2126$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 1.2149$.

وعلى صعيد تعاملات نيسان/أبريل الجاري ،والتي تنتهي تعاملاته عند تسوية اليوم ، حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حتى اللحظة ارتفاعا بنسبة 3.1% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق أول مكسب شهري فى 2021 ،وبأكبر مكسب شهري منذ تموز/يوليو 2020.

يعاذ هذا المكسب الشهري الضخم إلى شهية المخاطرة المرتفعة التي سيطرت على أسواق المال العالمية ، عقب هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، وصعود مؤشرات الأسهم فى الولايات المتحدة وأوروبا لمستويات قياسية جديدة.

هبوط السندات الأمريكية جاء بعد التأكيدات المستمرة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن ارتفاع الأسعار بالفترة الأخيرة فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا.

وخلال اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع ،أعلن المركزي الأمريكي الاستمرار فى شراء السندات شهريا مع الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة ،وأكد إنه من السابق لأوانه التفكير فى التراجع عن إجراءات الدعم ،حيث الانتعاش لا يزال غير مكتملا ،وأن التوظيف لا يزال بعيدا عن المستهدفات.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع 22 نيسان/أبريل الجاري، أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير ، مع التأكيد على المضي قدما فى تنفيذ البرنامج الطارئ لشراء السندات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا والمعروف باسم (PEPP)والبالغ قيمته 1.85 تريليون يورو شهريا حتى آذار/مارس 2022.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" إنه من السابق لأوانه التحرك نحو إلغاء تدريجي لخطة التحفيز النقدي الطارئ فى منطقة اليورو ،والتي يتبناها البنك لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.