شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً هابطاً طفيفاً منذ الصباح ليتحرك حول 67.65 الآن، وطالما أن السعر فوق 67.20، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً لهذ االيوم، حيث إن كسره سيدفع السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف اختبار مستوى 65.50 قبل العودة للارتفاع من جديد، بينما تتواجد الأهداف الرئيسية المتوقعة للموجة الصاعدة الحالية عند 69.00 ثم 70.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 69.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد