شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً جديداً لمستوى 1765.00 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختراق 1776.50 لتعزيز التوقعات بمواصلة الارتفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1800.00 وتمتد إلى 1838.00، مع الانتباه إلى أن كسر 1765.00 سيوقف السيناريو الإيجابي ويحوّل المسار اللحظي وقصير الأمد نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد