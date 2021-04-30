شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي الآن ليختبر المتوسط المتحرك 50، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق 1.3895 ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر للارتفاع مجدداً والتوجه نحو 1.4025 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3880 والمقاومة 1.4040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد