شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط الآن ليختبر دعم القناة الصاعدة، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف 1.2170 كمحطة تالية، بينما يتطلب استمراره الثبات فوق 1.2064.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2064 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد