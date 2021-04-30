شكرا لقرائتكم خبر عن %8 زيادة الصادرات الغذائية فى الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة للعام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من عام 2021 حوالي 977 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة بلغت 8% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 908 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر يناير 2021 حوالي 293 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 محققة نسبة نمو قدرها 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وبلغت صادرات شهر فبراير حوالي 344 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 17%، كما بلغت صادرات شهر مارس 2021 حوالي 340 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020، كما تعد صادرات شهر فبراير أعلى قيم للصادرات خلال أشهر الربع الأول من 2021.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2021 بقيمة 561 مليون دولار تمثل 57% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 11%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 152 مليون دولار محقق نسبة نمو 24% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 77 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 17%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 24%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 139 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة تراجع في القيمة بلغت 7%.

أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 84 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 2%، يليها الأردن بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 42%، ليبيا بقيمة 58 مليون دولار ونسبة نمو 4%، الولايات المتحدة الامريكية 48 مليون دولار ونسبة نمو 24%، السودان بقيمة 47 مليون دولار ونسبة نمو 92%، الجزائر بقيمة 45 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، المغرب بقيمة 39 مليون دولار ونسبة نمو 49%، إيطاليا بقيمة 37 مليون دولار ونسبة نمو 34%، فلسطين بقيمة 32 مليون دولار ونسبة نمو 29%، لبنان بقيمة 31 مليون دولار ونسبة نمو 79% مقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2020.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 47 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 24 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار، الاردن بقيمة صادرات 59 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 14 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 39 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 13 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 29 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار، ألمانيا بقيمة صادرات 28 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار، إيطاليا بقيمة صادرات 37 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 48 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار، وفى المركز العاشر روسيا بقيمة صادرات 21 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار بالمقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2020.

كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى الصين خلال الربع الأول من 2021 إلى 25 مليون دولار مقارنة بقيمة 6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 300%، والجدير بالذكر قيام المجلس بعمل ندوة إلكترونية عن فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الصيني بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في بكين.

ويعمل المجلس حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة التي أعلن عنها في نهاية شهر مارس 2021 والتي اثمرت نتائجها في المرحلة الأولى عن تحديد نسب النمو المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية وأهم الأسواق المستهدفة لنمو الصادرات وتحديد أهم المعوقات الداخلية والخارجية للعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة انطلاقا من دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات نظرا لأهميته الكبرى في توفير فرص عمل وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.

كما قام المجلس بإيفاد عدد 2 بعثة دراسية إلى تنزانيا وأوغندا في شهري مارس وإبريل على التوالي تمهيداً لإيفاد بعثات من الشركات الغذائية أعضاء المجلس إلى اوغندا خلال الفترة من 31 مايو إلى 3 يونيو 2021 ثم بعثة إلى تنزانيا خلال الفترة من 15 – 18 يونيو 2021 بهدف تنمية الصادرات إلى الدول الافريقية، وجارى الاعداد إلى عدد 4 بعثات أخرى إلى الدول الافريقية خلال تلك الفترة.