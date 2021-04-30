الاقتصاد

اليورو مقابل الباوند يستقر دون المتوسط المتحرك– تحليل – 30-4-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الارتداد التصحيحي الصاعد بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون محور المتوسط المتحرك 55 والذي يتمركز حاليا قرب 0.8757 ليساهم بتعزيز ثبات المقاومة المحورية والموضحة بالرسم المرفق.

 

كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, يؤكد تخلص السعر من الضغوط الإيجابية ليمنحه ذلك فرصة لتجميع العزم السلبي والمطلوب لاستئناف الهجوم الهابط وتسجيل الأهداف المستقرة عند 0.8580 و 0.8400 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8740 و 0.8600

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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