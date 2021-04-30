شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يستقر دون المتوسط المتحرك– تحليل – 30-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الارتداد التصحيحي الصاعد بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون محور المتوسط المتحرك 55 والذي يتمركز حاليا قرب 0.8757 ليساهم بتعزيز ثبات المقاومة المحورية والموضحة بالرسم المرفق.

كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, يؤكد تخلص السعر من الضغوط الإيجابية ليمنحه ذلك فرصة لتجميع العزم السلبي والمطلوب لاستئناف الهجوم الهابط وتسجيل الأهداف المستقرة عند 0.8580 و 0.8400 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8740 و 0.8600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط