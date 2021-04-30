شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لعزم إيجابي جديد- تحليل - 30-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سعر الزوج بتداولات يوم امس هدف إيجابي جديد بملامسته لمستوى 132.36 ومن ثم لنلاحظ تشكيله لارتداد سلبي مؤقت محاولا بذلك التقاط أنفاسه وتجميع عزم إيجابي جديد لتأكيد الاستمرارية الإيجابية خلال الفترة القادمة.

سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 131.30 لدعم إضافي وليساهم ذلك باحتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد لنتوقع بتجميعه للعزم الإيجابي الوصول نحو 132.60 و 133.05 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.30 و 132.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد