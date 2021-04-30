شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال هابط-تحليل - 30-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سعر الزوج بتداولات يوم أمس بشكل لحظي فوق الحاجز المستقر عند 151.80 لنلاحظ تقديمه لإغلاق يومي جديد دونه معززا بذلك سيطرة الميل التصحيحي الهابط لتداولات الفترة القادمة.

لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليزيد ذلك من فرص تشكيله لموجات هابطة بهدف الوصول نحو المحطات السلبية المستقرة عند 150.20 و 148.70 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.00 و 150.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز