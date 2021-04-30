شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضطر للتذبذب الجانبي المؤقت – تحليل - 30-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر البلاتين لتشكيل تذبذب جانبي جديد بتسلله يوم أمس نحو 1175.00 إلا أن ارتداده مباشرة فوق الدعم المتمثل بمستوى 1195.00 يزيد من فرص تشكيله قريبا لموجات صاعدة ليستهدف من خلالها مستوى 1270.00 و 1290.00 على التوالي.

بشكل عام, الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, تشكل جميعها عوامل مؤكدة للاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار وصول السعر قريبا للمحطات الإيجابية المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1190.00 و 1270.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد