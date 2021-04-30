شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل- 30-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس الصاعد بتمركزه المتكرر فوق مستوى 4.4000 والذي يشكل حاليا الدعم الرئيسي أمام المحاولات الصاعدة, تذبذب مؤشر ستوكاستيك ومحاولة خروجه من مستوى تشبع الشراء قد يجبره على تشكيل بعض التذبذب الجانبي قبل استئناف تسجيله للأهداف الإيجابية والتي تتمركز حاليا حول 4.6400 و 4.8500 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4000 و 4.6400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد