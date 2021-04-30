شكرا لقرائتكم خبر عن الرجالة بيشتغلوا أكثر من الستات.. أبرز 10 معلومات بمناسبة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكانت أبرز بيانات ساعات العمل بين القطاعات كما يلي:

سجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور "40.8 ساعة"

سجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الإناث "35.9 ساعة"

بلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط "46.3 ساعة"

بلغ متوسط ساعات العمل للعاملين في الصناعات التحويلية "43.7ساعة"

بلغ متوسط ساعات العمل لأنشطة خدمات الغذاء والإقامة "43.6 ساعة"

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال "42 ساعة"

بلغ متوسط عدد ساعات العمل في القطاع الخاص "41.1 ساعة"

تم تدريب عدد "102106" متدرب على مهن مطلوبة فى سوق العمل فى "770" مركز تدريب فى "27" محافظة .

بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 68.3% خلال عام 2020 من إجمالي المشتغلين "15 سنة فأكثر" مقابل 66.2% خلال عام 2019.

بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65%، بينما بلغت 88% للإناث خلال عام 2020.